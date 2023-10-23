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«Известия» показали обстановку в разрушенном ХАМАС кибуце Беэри

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В кибуце Беэри, на который палестинское движение ХАМАС напало утром 7 октября, сейчас полная разруха, и восстановление вряд ли начнется в ближайшее время. Об обстановке рядом с линией боевого соприкосновения на юге Израиля в опустошенной коммуне рассказал с места событий корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Восстановительные работы в этом кибуце не проводились и вряд ли будут проводиться в ближайшее время, потому что сейчас вся эта зона прифронтовая. Мы постоянно слышим звуки войны: то беспилотники в небе, то какая-то стрельба сбоку, причем из тяжелого вооружения», — рассказал военкор.

Григорьев отметил, что выстроить полноценную защиту кибуца было сложно, так как нападение на Беэри началось в 6 утра. Кроме того, видно, что стены почти всех домов очень тонкие и не приспособлены для обороны.

На кадрах можно заметить, что многие дома были подожжены, некоторые — уничтожены до основания. Почти во всех зданиях выбиты стекла, на полу валяются оставленные в спешке вещи, кое-где даже разведены костры.

«Когда мы здесь ходим, мы постоянно видим очаги сопротивления, то есть места, в которых бандиты пытались либо добраться до тех, кто от них отстреливался, либо до тех, кто пытался от них скрыться в домашних убежищах», — отметил Григорьев.

«Известия» пообщались с местным жителем кибуца Беэри 70-летним Рами Голдом. В то утро он выбежал из дома, подобрал оружие у погибшего друга и поспешил на помощь отряду.

«Израильтяне и арабы всегда говорят моим друзьям, которые жили в Газе: «Я не могу вытолкнуть вас к морю, вы не можете вытолкнуть меня». Поэтому единственное, что мы можем сделать, — это попытаться жить вместе. То, что они сделали с нами, не было правильным способом убедить нас жить с ними», — заявил Голд.

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Ранее, 9 октября, волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами ХАМАС. Позже корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал в кибуце Беэри и увидел десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

Движение ХАМАС 7 октября обстреляло Израиль и вторглось в приграничные районы на юге страны. Израильский министр обороны Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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