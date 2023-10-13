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«Известия» публикуют кадры последствий атаки ХАМАС на кибуц Беэри

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В кибуце Беэри, который атаковали боевики палестинского движения ХАМАС, сейчас можно увидеть десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов. Обстановку в нем 13 октября показал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

После нападения боевиков в Беэри погибло более 100 человек. Какое количество людей оказалось в плену у ХАМАС — неизвестно, так как многие числятся пропавшими без вести, отметил Трушнин.

«Что такое кибуц? Ближайшая аналогия у нас — это колхоз. То есть эта такая коммуна, которая живет вместе, работает, занимается сельским хозяйством, у них всё общее, собственность общая, машины они покупают в складчину. И вот этот населенный пункт был атакован в первую очередь боевиками ХАМАС», — рассказал корреспондент.

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Ранее, 9 октября, волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами из исламистской организации ХАМАС.

До этого, 8 октября, волонтеры ЗАКА также обнаружили 260 тел участников музыкального фестиваля в кибуце Реим на юге Израиля.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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