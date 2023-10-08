Волонтеры нашли 260 тел участников музыкального фестиваля на юге Израиля

Волонтеры обнаружили тела 260 участников музыкального фестиваля в кибуце Реим на юге Израиля. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает The Jerusalem Post.

По данным поисково-спасательной организации Zaka, на которое ссылается агентство, 260 тел было обнаружено на месте проведения музыкального фестиваля в кибуце Реим на юге Израиля. Участники фестиваля 7 октября подверглись нападению со стороны группировки ХАМАС.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Помимо прочего, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.