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СМИ сообщили о 100 найденных волонтерами телах на юге Израиля

The Times of Israel: не менее 100 тел нашли в Беэри после нападения ХАМАС
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Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov
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Волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила газета The Times of Israel.

Число жертв может оказаться выше, так как в кибуце проживало около 1 тыс. человек. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами из исламистской организации ХАМАС.

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Ранее, 8 октября, волонтеры ЗАКА также обнаружили 260 тел участников музыкального фестиваля в кибуце Реим на юге Израиля.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ЦАХАЛ подавила более 500 военных целей движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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