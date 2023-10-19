Министр обороны ФРГ не увидел выгод Израиля от атаки на больницу в Газе

Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что у Израиля могли быть какие-либо выгоды от ракетного удара по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». Он заявил 19 октября в интервью телеканалу ZDF, что страна имеет право защищаться и уверен, что ЦАХАЛ начнет наземное наступление в секторе Газа.

Писториус подчеркнул, что предполагаемое наземное наступление Израиля подпадает под действие международного права. Израиль имеет право защищаться. Но в то же время любая дальнейшая эскалация влечет за собой трудно поддающийся расчету риск.

«У меня по-прежнему нет оснований сомневаться в том, что наземное наступление будет», — сказал он.

Израиль осознает свою ответственность за предотвращение жертв среди гражданского населения, однако мы также знаем, насколько сложной и опасной может стать такая операция, отметил Писториус. По его словам, весь мир с тревогой смотрит на этот регион и Германия с США должны внести свой вклад в деэскалацию.

Говоря о ракетном ударе по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе, глава военного ведомства ФРГ отметил, что до сих пор не ясно, кто выпустил ракету. ХАМАС возлагает ответственность на Израиль, не предоставив убедительных доказательств. Косвенные же указывают на то, что взрыв был вызван ракетой, выпущенной палестинской группой.

«Какую выгоду должен получить Израиль от нападения на гражданскую больницу? <...> Израиль не является террористическим государством, ХАМАС — террористическая организация (признана террористической странами ЕС — Ред.)», — сказал министр обороны ФРГ, допустив, что в больницу попала неправильно направленная ракета.

Вслед за канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бэрбок в Израиль на переговоры прибыл министр обороны Борис Писториус. Он обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом военное сотрудничество.

19 октября телеканал ABC News со ссылкой на члена кабинета по вопросам безопасности Израиля сообщил, что израильским военным дан зеленый свет на вторжение в Газу, когда они будут к этому готовы.

В свою очередь, ХАМАС выступило с заявлением о том, что готово к длительному вооруженному противостоянию с Израилем. Об этом сообщил представитель «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама», боевого крыла палестинского движения, Абу Обейда.

15 октября американский президент Джо Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность». После этого в СМИ появилась информация о том, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины в резервных запасах несколько месяцев назад.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позднее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.