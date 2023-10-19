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Белоусов назвал ключевую ошибку Запада при введении санкций

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Страны, которые ввели экономические санкции против России, допустили ключевую ошибку, которая заключается в том, что они с презрением относились к развивающимся странам. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России — 2023» в четверг, 19 октября.

«Одна из ключевых ошибок, которые допустили наши, назовем их оппоненты, когда они формировали, планировали осуществление санкций, — это презрение к развивающимся странам. Я знаю лично много людей, которые непосредственно участвовали в этом планировании, и наших граждан, которых их консультировали в этом», — заявил Белоусов.

Ошибка заключалась в том, что развивающиеся страны уже сформировали свое самосознание и «ощущение того, что нужно двигаться куда-то самостоятельно», эта логика начинает преобладать, пояснил Белоусов.

«Отсюда и неэффективность санкций, и изумление, почему же они (ряд других стран. — Ред.) не поддержали санкции или сделали вид, что поддержали, а сами не поддержали», — заключил первый вице-премьер.

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На неэффективность западных антироссийских санкций указал 15 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что они не смогли «ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта».

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки стран Запада с помощью санкций изолировать РФ провалились.

До этого, в конце сентября, отставной офицер ЦРУ США Филипп Джиральди рассказал о неспособности западных стран сломить Россию. По его словам, лидеры западных стран действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то по крайней мере заставить дважды подумать. Однако все ограничения, введенные против РФ, дали «обратный эффект».

Еще в августе газета The Wall Street Journal писала, что российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации, и продемонстрировала свою прочность.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России объявил 24 февраля 2022 года в ситуации обострения в регионе в результате непрекращающихся украинских обстрелов мирных городов.

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