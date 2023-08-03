Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Экономика
WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России
Общество
Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ
Мир
Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу упали в два раза
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ
Сюжет:

WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями

WSJ: экономика России показала свою прочность перед западными санкциями
0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации по защите Донбасса, и продемонстрировала свою прочность. Об этом 2 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что «провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала спецоперации, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Как указала газета, у России были проблемы с импортом микрочипов, однако страна смогла их решить и теперь у нее есть возможность ежедневно наносить удары высокоточным оружием. Также несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, а добыча углеводородов снизилась лишь незначительно.

Как считают эксперты издания, устойчивость экономики России обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

Сплошные убытки: названа самая пострадавшая от санкций отрасль
Российский автопром признали нерентабельным, китайских машин может стать больше

Накануне американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения антироссийских санкций.

28 июля президент РФ Владимир Путин сказал, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам.

Газета The Wall Street Journal 23 июля написала, что Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. Как отметило издание, рост цен на нефть говорит о том, что России удалось, «по крайней мере частично», приспособиться к санкционным ограничениям.

Путин 7 июля сообщил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Он выразил уверенность в том, что Россия справится с возможными сложностями, и предложил обсудить меры для их преодоления.

4 июля Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 июня заявил, что Евросоюзу не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023