WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями

Российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации по защите Донбасса, и продемонстрировала свою прочность. Об этом 2 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что «провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала спецоперации, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Как указала газета, у России были проблемы с импортом микрочипов, однако страна смогла их решить и теперь у нее есть возможность ежедневно наносить удары высокоточным оружием. Также несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, а добыча углеводородов снизилась лишь незначительно.

Как считают эксперты издания, устойчивость экономики России обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

Накануне американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения антироссийских санкций.

28 июля президент РФ Владимир Путин сказал, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам.

Газета The Wall Street Journal 23 июля написала, что Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. Как отметило издание, рост цен на нефть говорит о том, что России удалось, «по крайней мере частично», приспособиться к санкционным ограничениям.

Путин 7 июля сообщил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Он выразил уверенность в том, что Россия справится с возможными сложностями, и предложил обсудить меры для их преодоления.

4 июля Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 июня заявил, что Евросоюзу не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.