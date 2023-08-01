Западные страны просчитались, ожидая успеха от введения антироссийских санкций. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — приводит его слова Grayzone.

Миршаймер выразил мнение, что и в случае эффективной работы западных санкций Россия не потерпела бы серьезное поражение. Политика ограничительных мер с самого начала, указал политолог, была обречена на провал.

Запад просчитался относительно готовности и способности Москвы противостоять санкциям.

28 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка заявил, что коллективный Запад долго готовился к гибридной войне с Россией, ставя перед собой цели нанести ущерб стране и подорвать ее государственность.

Российский лидер отметил, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам. Россия выступает против подмены международного права порядком, основанным на придуманных Западом правилах, подчеркнул российский лидер и призвал к равноправному сотрудничеству свободных государств, подчеркнул Путин.

Еще 7 июля президент России заявил, что у стран, пытающихся создать сложности для России, ничего не получилось и не получится, а также выразил уверенность, что Россия справится со всеми трудностями.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.