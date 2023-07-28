Путин заявил об использовании Западом санкций для борьбы с несогласными
Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, заявил, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам.
«Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по тем правилам, которые кто-то нарисовал», — сказал российский лидер на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
Россия также поддерживает идею об увеличении роли африканских государств в системе организаций ООН, добавил Путин.
«В этой связи мы поддерживаем идею подавляющего числа собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе ООН. С тем, чтобы мы все жили не по правилам, которые кто-то написал для себя и навязывает нам, а жили по международному праву», — сказал он.
Россия не согласится на подмену международного права порядком, основанный на придуманных Западом правилах, подчеркнул российский лидер и призвал к равноправному сотрудничеству свободных государств.
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