Путин заявил о провале попыток ряда стран создать сложности для России

Некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности 7 июля.

Глава государства выразил уверенность в том, что Россия справится с возможными сложностями, и предложил обсудить меры для их преодоления.

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал президент.

4 июля Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям.

Ранее, в феврале этого года, Путин отмечал, что Россия живет под постоянным прессингом бесконечных санкций, но спокойно проходит через них. Позднее он заявил, что введение Западом антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета, а все сложности, которые пытаются создать извне в различных сферах, включая финансовую, стране удалось преодолеть.

В том же месяце российский лидер сообщил, что РФ преодолела самые сложные этапы в экономике и ее рост прогнозируют не только российские эксперты, но и международные институты.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.