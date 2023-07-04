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Путин заявил об уверенном противостоянии России внешнему давлению и санкциям

Путин: сейчас против России ведется гибридная война
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям. Об этом заявил во вторник, 4 июля, президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», — заверил президент.

При этом он указал на небывалую сплоченность народа.

«Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — заявил Путин.

На протяжении долгого времени у границ России создавалась из Украины «Антироссия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие Российской Федерации, сказал президент РФ.

«Ее (Украину. — Ред.) накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И всё это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что ШОС играет всё более значимую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, способствует обеспечению устойчивого экономического роста стран — участниц.

«Это особенно значимо в текущих условиях, когда всё острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности», — отметил российский лидер.

Он добавил, что такие трудности в итоге подводят к видимому росту конфликтного потенциала.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

Саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели 4 июля. Он проходит в режиме онлайн.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами КНР, РФ, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Кроме того, в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в ШОС, а в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены объединения.

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