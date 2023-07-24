WSJ указала на победу России за влияние на мировые нефтяные рынки

Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. Об этом 23 июля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

«Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом», — отмечает газета.

Согласно подсчетам Argus Media, цена на флагманский сорт нефти Urals впервые превысила $60 за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели антироссийские санкции в декабре 2022 года.

Как указала The Wall Street Journal, рост цен на нефть говорит о том, что России удалось, «по крайней мере частично», приспособиться к санкционным ограничением.

Ранее, 12 июля, на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля.

В тот же день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. Рассказал в беседе с «Известиями», что стоимость нефти растет третью неделю подряд, на рынок оказывают влияние решения членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — сократить поставки черного золота в августе на 1 млн и 500 тыс. баррелей в сутки соответственно,

Вице-премьер РФ Александр Новак 3 июля сообщил, что Россия добровольно сократит в августе экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 июня заявил, что Евросоюзу не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине.

23 июня Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что ограничения коснулись 87 компаний. Запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» 16 июня рассказал, как в РФ предприняли усилия для того, чтобы диверсифицировать поставки нефти. Он подчеркнул, что от качественного российского нефтепродукта мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому поставки пришлось перенаправить в страны Африки, Турцию, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, некоторые страны уже значительно нарастили покупку нефти и нефтепродуктов из РФ.

Еще 23 декабря прошлого года Новак в интервью телеканалу «Россия 24» выразил мнение, что энергоресурсы из РФ неизменно будут востребованными в мировой экономической системе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.