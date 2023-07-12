Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе
Мир
В Испании заявили о намерении разместить на восточном фланге НАТО 950 солдат
Армия
Минобороны РФ заявило о завершении приема вооружений и техники от ЧВК «Вагнер»
Мир
Страны G7 утвердили принципы долгосрочных гарантий безопасности для Украины
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Общество
Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Мир
Зеленский заявил о необходимости расширить гарантии безопасности G7
Общество
В ночь на 12 июля на Кубани выпало три месячные нормы осадков
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Происшествия
В Иркутской области мужчина задушил годовалого ребенка из-за плача
Авто
В России стартовали продажи Hyundai Kona нового поколения
Сюжет:

Аналитик объяснил рост цены нефти марки Brent

Аналитик Мейнхард: на рост цены нефти повлияло решения членов ОПЕК+ сократить поставки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость нефти растет третью неделю подряд, на рынок оказывают влияние решения членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — сократить поставки черного золота в августе на 1 млн и 500 тыс. баррелей в сутки соответственно, объяснил «Известиям» 12 июля руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. Он напомнил, что аналогичные добровольные лимиты были установлены государствами и на июль.

Ранее в этот день на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля.

«За период с 3 по 9 июля 2023 года совокупные потоки российской нефти, поставляемой морским путем, снизились до 2,83 млн баррелей в сутки. Если сравнивать с показателями недели с 26 июня по 2 июля 2023 года, то разница составляет почти 1 млн баррелей: тогда поставки составляли 3,90 млн баррелей в сутки. В первую очередь сокращение коснулось азиатских внешнеэкономических партнеров страны», — рассказал Мейнхард.

При этом он обратил внимание на то, что в Болгарию (единственный черноморский рынок сбыта РФ) объемы экспорта не изменились и остались на уровне 104 тыс. баррелей в сутки. Поставки в Турцию также сохранились на уровне 177 тыс. баррелей в сутки.

«Таким образом, меры «тяжеловесов» ОПЕК+ по уменьшению предложения на рынке, призванные поддержать цены, которые до этого несколько месяцев подряд снижались, начинают действовать. Динамика движения Brent как эталонного сорта отражает этот тренд», — заключил Мейнхард.

«Некоторые страны значительно нарастили покупку нашей нефти и нефтепродуктов»
Министр энергетики Николай Шульгинов — об объемах добычи нефти, ценовом коридоре и проекте по созданию газового хаба в Турции

30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что, если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В то же время если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

До этого, 16 июня, министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель реально.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023