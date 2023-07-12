Аналитик объяснил рост цены нефти марки Brent

Стоимость нефти растет третью неделю подряд, на рынок оказывают влияние решения членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — сократить поставки черного золота в августе на 1 млн и 500 тыс. баррелей в сутки соответственно, объяснил «Известиям» 12 июля руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. Он напомнил, что аналогичные добровольные лимиты были установлены государствами и на июль.

Ранее в этот день на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля.

«За период с 3 по 9 июля 2023 года совокупные потоки российской нефти, поставляемой морским путем, снизились до 2,83 млн баррелей в сутки. Если сравнивать с показателями недели с 26 июня по 2 июля 2023 года, то разница составляет почти 1 млн баррелей: тогда поставки составляли 3,90 млн баррелей в сутки. В первую очередь сокращение коснулось азиатских внешнеэкономических партнеров страны», — рассказал Мейнхард.

При этом он обратил внимание на то, что в Болгарию (единственный черноморский рынок сбыта РФ) объемы экспорта не изменились и остались на уровне 104 тыс. баррелей в сутки. Поставки в Турцию также сохранились на уровне 177 тыс. баррелей в сутки.

«Таким образом, меры «тяжеловесов» ОПЕК+ по уменьшению предложения на рынке, призванные поддержать цены, которые до этого несколько месяцев подряд снижались, начинают действовать. Динамика движения Brent как эталонного сорта отражает этот тренд», — заключил Мейнхард.

30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что, если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В то же время если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

До этого, 16 июня, министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель реально.