Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE на 12 июля.

По данным биржи на 15:34 мск, цена нефти Brent росла на 0,88% — до $80,05 за баррель. К 15:40 она немного замедлила рост и торговалась на уровне $79,92 (+0,72%).

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 0,8% — до $75,47 за баррель.

Как отмечало накануне агентство Bloomberg, нефтяные котировки устремились вверх, после того как в Китае заявили о готовности принимать меры для стимулирования экономики.

Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В случае развития опережающими темпами экономики Индии и Китая уже осенью стоимость нефти может достичь $120. По мнению эксперта, справедливая стоимость нефти в настоящее время составляет $90–100 за баррель Brent.

16 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель реально.