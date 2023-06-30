Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Если рецессии в США не будет, нефть преодолеет $100, если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120, рассказал «Известиям» 30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Во II квартале нефть подешевела на 6,55%, с начала года — на 13,25%. При этом нефть сегодня выглядит недооцененной на фоне безудержной работы печатного станка ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США за последние три года», — сказал он.

По мнению эксперта, справедливая стоимость нефти в настоящее время составляет $90–100 за баррель Brent.

«ОПЕК+ последовательно снижает добычу нефти, но США и Канада ведут свою игру на энергетических рынках, и, как видим, весьма успешно. Значительный вклад в ценообразование нефти вносят биржевые торги, которые контролируются западным капиталом — инвесторами, трейдерами, спекулянтами. Важнейшим триггером для потенциального роста нефти помимо принятых циклов является позитивная динамика промышленного сектора экономики Китая, США и Европейского союза (ЕС)», — отметил Лобода.

По его словам, на фоне высокой значимости цен на энергоресурс для внутреннего рынка Соединенных Штатов Америки политические рычаги продолжат оказывать понижающее воздействие на биржевое ценообразование нефти.

«Разогнать цены в ту или иную сторону для мировых финансовых институтов не составляет труда. До новых президентских выборов в США цены на нефть будут искусственно сдавливать», — считает экономист.

При этом он добавил, что IV квартал — всегда позитив для мирового рынка нефти.

«Если рецессии в США не будет, нефть преодолеет $100, если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то нефть по $120 мы увидим осенью. В целом нефть марки Brent выше $70 — комфортный уровень для России. При околонулевой динамике ВВП в ЕС и росте ВВП в Китае ниже прогнозных значений нефть продолжает колебаться в боковом тренде, поэтому нефтяному рынку чрезвычайно важны отчеты министерства энергетики США, а также данные о динамике доллара и статистические показатели в США и Китае», — заключил Лобода.

Как следует из данных на сайте лондонской биржи ICE, к 18:45 стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent достигла $75 за баррель.

16 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель реально.