Минэнерго РФ считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель

Министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.



Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 млн т ниже показателя 2022 года. По его словам, добыча газа в России идет на 8-10% ниже величины, заложенной в прогнозе социально-экономического развития.

«Мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже тех прогнозов», — отметил Шульгинов.



При этом министр сказал, что по экспорту газа пока рано называть цифры.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ даст оценку экономического положения в РФ и его перспектив.

Ранее, 15 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов в студии МИЦ «Известия» на ПМЭФ заявил о том, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов. При этом страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.







