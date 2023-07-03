Россия добровольно сократит в августе экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам 3 июля вице-премьер РФ Александр Новак.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — заявил он.

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» 16 июня рассказал, как в РФ предприняли усилия для того, чтобы диверсифицировать поставки нефти. Он подчеркнул, что от качественного российского нефтепродукта мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому поставки пришлось перенаправить в страны Африки, Турцию, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, некоторые страны уже значительно нарастили покупку нефти и нефтепродуктов из РФ.

9 февраля Новак объявил о добровольном сокращении РФ добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, затем срок действия снижения производства продлевался до конца июня, позднее решение было продлено до конца года.

Еще 23 декабря прошлого года Новак в интервью телеканалу «Россия 24» выразил мнение, что энергоресурсы из РФ неизменно будут востребованными в мировой экономической системе.