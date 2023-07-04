Эксперт объяснил продление Саудовской Аравией сокращения добычи нефти на август

Продлевая на август добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия показала, что настроена серьезно в плане влияния на цены на рынке. Об этом объяснил «Известиям» 4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Накануне Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в министерстве энергетики, написало о соответствующем решении королевства.

«Саудовская Аравия, когда объявила [в июне] эту историю про одностороннее сокращение добычи [нефти в июле], то это заявление не слишком сильно повлияло на цены на нефть, то есть рынок не особо в это дело поверил. Посчитали: «что такое — на один месяц сокращение?» <…> Поэтому нужно было показать, что Саудовская Аравия настроена серьезно, и тогда они продлили это сокращение на август», — уточнил Митрахович.

Эксперт также напомнил, что еще 4 июня стало известно, что страны ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года.

«Получается, что ОПЕК+ попытался повлиять на рынок через сообщение про 2024 год. Но «продать» рынку эту идею, что в 2024 году будет сокращение, поэтому сейчас цена на нефть должна расти, — не очень получилось, потому что 2024 год пока еще не наступил. Поэтому нужны какие-то шаги здесь и сейчас, и этими шагами является решение Саудовской Аравии по сокращению добычи в том числе и в августе», — отметил Митрахович.

При этом эксперт не исключил, что, может быть, осенью будет новая встреча ОПЕК+, на которой участники организации могут договориться об общем сокращении добычи нефти уже не только в 2024-м, но и, возможно, раньше.

4 июня сообщалось, что Саудовская Аравия решила в июле 2023 года на месяц дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.