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Офицер ЦРУ в отставке рассказал о неспособности Запада сломить Россию

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Отставной офицер ЦРУ Филипп Джиральди рассказал о неспособности стран Запада сломить Россию санкционным давлением. Об этом он заявил бывшему члену британского парламента Джорджу Галлоуэю в интервью, опубликованном на его Youtube-канале.

«Они [лидеры западных стран] действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления <...> будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то по крайней мере заставить дважды подумать», — сказал Джиральди.

Однако, по его словам, все ограничения, введенные против РФ, дали «обратный эффект». От санкций в первую очередь пострадали западные страны, а «Россия вышла победителем».

Отставной офицер также отметил, что западными правительствами была допущена крупная ошибка, когда они с помощью своей же пропаганды убедили себя в том, что российская армия недостаточно снабжена, обучена и готова сражаться.

«<...> они видели в Украине гораздо более грозного противника для России», — подчеркнул Джиральди.

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До этого, 22 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России. Он подчеркнул, что где-то они тормозят нашу страну, но тем не менее появляются новые компетенции и возможности.

14 сентября в Кремле указали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России введено 11 пакетов западных санкций.

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