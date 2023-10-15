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В Венгрии указали на неэффективность антироссийских санкций

Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 октября заявил, что антироссийские санкции не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — «поставить Россию на колени в экономическом плане», приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Сийярто, в настоящее время вопрос эффективности санкций против России никак не обсуждается в Евросоюзе (ЕС). По его словам, как только кто-то поднимает эту тему, его «загоняют в угол и унижают».

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Ранее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин сказал, что попытки стран Запада изолировать РФ провалились.

25 сентября Сийярто заявил, что Венгрия не намерена поддерживать антироссийские санкции в области ядерной энергетики. По его словам, такие ограничения противоречат национальным интересам страны.

В тот же день отставной офицер ЦРУ Филипп Джиральди рассказал о неспособности западных стран сломить Россию. По его словам, лидеры западных стран действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то по крайней мере заставить дважды подумать. Однако все ограничения, введенные против РФ, дали «обратный эффект».

22 сентября Сийярто указал, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». Он также назвал возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой общим интересом Москвы и Брюсселя.

До этого, 3 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации, и продемонстрировала свою прочность.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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