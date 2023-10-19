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Лавров заявил о контактах РФ и Турции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: Россия и Турция контактируют по обострению ситуации на Ближнем Востоке
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Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Россия готова обсуждать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон палестино-израильского конфликта. Об этом в четверг, 19 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами в Пхеньяне.

«Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу», — заявил глава МИДа.

Лавров также отметил, что Россия выступает за то, чтобы любой подход основывался на балансе интересов сторон, а не на навязывании интересов одних за счет интересов других. По его мнению, турецкая инициатива такой баланс может обеспечить, а значит, РФ готова сотрудничать для ее рассмотрения.

Ранее, 17 октября, глава МИД Турции сообщил о готовности Анкары выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что другие страны также должны выступить гарантами Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, которое примут обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
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К усилению напряженности обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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