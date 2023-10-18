СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Совет Безопасности ООН 18 октября не принял бразильский проект ближневосточной резолюции.
За проект резолюции об отмене указания жителям сектора Газы переместиться на юг анклава проголосовали 12 членов совета. Россия и Великобритания воздержались от голосования, США наложили вето.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал наложение вето на резолюцию Бразилии «внешнеполитическим провалом» и проявлением лицемерия и двойных стандартов со стороны США.
«Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег», — заявил он.
Постпред РФ подчеркнул, что США с самого начала не были заинтересованы в гуманитарной резолюции. Их целью было «выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук», однако когда им этого сделать не удалось, американской делегации пришлось «сбросить маски».
Небензя указал и на заявление главы американской корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета, который заявил, что смысл поддержки Израиля в ближневосточном конфликте — в развитии военно-промышленного комплекса США.
До голосования СБ ООН также отклонил поправки РФ к бразильской резолюции, предполагающие призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждение ударов по палестинской территории. Против выступили постоянный член СБ — США. На документ было наложено вето.
Днем ранее СБ ООН отклонил и российскую резолюцию по Газе. В проекте своей резолюции Россия предлагала СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.
Резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России, проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.