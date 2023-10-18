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СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции

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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Совет Безопасности ООН 18 октября не принял бразильский проект ближневосточной резолюции.

За проект резолюции об отмене указания жителям сектора Газы переместиться на юг анклава проголосовали 12 членов совета. Россия и Великобритания воздержались от голосования, США наложили вето.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал наложение вето на резолюцию Бразилии «внешнеполитическим провалом» и проявлением лицемерия и двойных стандартов со стороны США.

«Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег», — заявил он.

Постпред РФ подчеркнул, что США с самого начала не были заинтересованы в гуманитарной резолюции. Их целью было «выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук», однако когда им этого сделать не удалось, американской делегации пришлось «сбросить маски».

Небензя указал и на заявление главы американской корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета, который заявил, что смысл поддержки Израиля в ближневосточном конфликте — в развитии военно-промышленного комплекса США.

До голосования СБ ООН также отклонил поправки РФ к бразильской резолюции, предполагающие призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждение ударов по палестинской территории. Против выступили постоянный член СБ — США. На документ было наложено вето.

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Днем ранее СБ ООН отклонил и российскую резолюцию по Газе. В проекте своей резолюции Россия предлагала СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России, проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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