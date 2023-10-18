СБ ООН не принял поправку РФ к резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Трансляция велась 18 октября на сайте ООН.

Против выступили постоянный член СБ — США. В итоге на документ было наложено вето.

Россия и Великобритания воздержались от голосования, другие участники СБ поддержали документ.

Резолюция Бразилии призывала Израиль отозвать предписание жителям сектора Газа переместиться на юг анклава.

Как отметил постпред РФ в ООН Василий Небензя, время, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, для дипломатических метафор прошло.

«Каждый, кто вчера не поддержал наш проект гуманитарной резолюции о немедленном прекращении огня, должен осознавать, что несет ответственность за происходящее в Газе», — сказал дипломат.

Говоря о бразильской резолюции, Небензя подчеркнул, что в документе нет призыва к немедленному прекращению огня в регионе. Поэтому Россия предложила две поправки к нему.

В проекте своей резолюции Россия предлагала СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

При этом резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.