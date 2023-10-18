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В Сети появились кадры момента удара по больнице в секторе Газа

Израильский TG-канал Yediot news показал видео удара по больнице в секторе Газа
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Фото: Соцсети
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Ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, произошедший вечером 17 октября, попал на видео. Кадры опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News.

На кадрах можно заметить момент взрыва, а также реакцию очевидцев на произошедшее.

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Удар по госпиталю в Газе был нанесен ранее, 17 октября. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — «Известия»). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

Однако сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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