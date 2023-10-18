Раиси возложил вину за удар по больнице в Газе на США и Израиль

Президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил в ракетном ударе по госпиталю в секторе Газа Израиль и США, назвав произошедшее военным преступлением. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter) в среду, 18 октября.

«Пламя американских и израильских бомб, сброшенных сегодня ночью на невинных палестинцев, находившихся в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо», — заявил Раиси.

Также президент высказал слова соболезнования, упомянув, что гибель людей в больнице Газы — это скорбь для всего Ирана.

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

Однако сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.