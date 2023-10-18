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Военный эксперт рассказал о сложности перехвата бомб GLSDB

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Фото: saab.com
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Обычные ракеты, выпущенные из систем залпового огня, можно отследить по инверсионному следу, но бомба GLSDB просто планирует, не оставляя за собой его. Из-за этого она становится достаточно сложной целью, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, в ночь с 16 на 17 октября украинское командование предприняло попытку нанести массированный удар современными высокоточными средствами поражения по российским объектам. В том числе новейшими оперативно-тактическими комплексами GLSDB.

Леонков объяснил, что эта бомба до сих пор у американцев считается экспериментальной. За всё время проведения специальной военной операции было несколько ее пусков, но по всем наши военнослужащие отработали.

«Это система залпового огня должна была демонстрировать промышленную дальность на 130–160 км. Она также является высокоточной, которая летит точно по координатам целей и сбивает их. Видимо, американцы планируют создать так называемую «длинную руку», — считает эксперт.

Как отметили источники «Известий», целями для ракетных ударов вооруженных формирований Украины (ВФУ) стали объекты, связанные с базированием авиационной техники. Кроме того, одновременно с ударом ракетными комплексами украинское командование предприняло атаки дронами-камикадзе сразу на нескольких направлениях.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1175 боевиков ВФУ и 63 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 17 октября.

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