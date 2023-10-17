Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Белгородской областью
В небе над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа. Об этом во вторник, 17 октября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Накануне над Белгородской областью были сбиты три беспилотника самолетного типа. Их уничтожили в Белгородской районе и Яковлевском городском округе. Пострадавших и разрушений также не было.
До этого, 13 октября, системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Накануне, 12 октября, также была пресечена террористическая атака киевского режима на эти же два региона — силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.