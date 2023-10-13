Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской и Брянской областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Брянской областями. Об этом 13 октября сообщили в Минобороны РФ.
«13 октября около 13:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как указано, два беспилотника дежурными средствами ПВО были перехвачены в небе над Белгородской и Брянской областями.
Накануне, 12 октября, также была пресечена террористическая атака киевского режима над двумя регионами. Средства ПВО уничтожены два украинских беспилотника около 22:00 над территорией Брянской и Белгородской областей.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.