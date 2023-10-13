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Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской и Брянской областями

Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Брянской областями. Об этом 13 октября сообщили в Минобороны РФ.

«13 октября около 13:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как указано, два беспилотника дежурными средствами ПВО были перехвачены в небе над Белгородской и Брянской областями.

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Накануне, 12 октября, также была пресечена террористическая атака киевского режима над двумя регионами. Средства ПВО уничтожены два украинских беспилотника около 22:00 над территорией Брянской и Белгородской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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