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Средства ПВО в Белгородской области сбили три беспилотника

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Фото: Соцсети
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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До этого, 13 октября, ПВО России сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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