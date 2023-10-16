Средства ПВО в Белгородской области сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
До этого, 13 октября, ПВО России сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.