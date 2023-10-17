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Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Риск расширения палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток реален. Об этом заявил король Иордании Абдалла II во вторник, 17 октября.

«То, что происходит сейчас в секторе Газа, представляет очень большую опасность и угрожает безопасности и стабильности всего региона», — сказал Абдалла II на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляцию вел телеканал DW News.

Король Иордании назвал угрозу расширения палестино-израильского конфликта на Ближний Восток реальной и подчеркнул, что последствия этого будут ужасными. Он призвал мировое сообщество исправить ситуацию и помочь в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Накануне, 16 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о намерении своей страны продолжать военные действия до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не будет полностью обезврежено.

Российский лидер, со своей стороны, выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрелов, а также осудил любые действия, результатом которых становятся жертвы среди мирного населения.

До этого, 15 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разрастись, если Израиль не прекратит атаки на население сектора Газа. Он подчеркнул, что США призывают другие страны проявлять сдержанность, однако сами не соблюдают данную рекомендацию и только усиливают всестороннюю поддержку израильской стороны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Кроме того, в Израиле число жертв достигло свыше 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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