Нетаньяху в разговоре с Путиным заявил о намерении Израиля продолжать боевые действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерении своей страны продолжать военные действия до тех пор, пока движение ХАМАС не будет полностью обезврежено. Об этом политик заявил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об итогах диалога сообщила газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьер-министра в понедельник, 16 октября.

По словам Нетаньяху, Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не перестанет быть угрозой.

«Бюро премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщило, что израильский лидер разговаривал в понедельник с Владимиром Путиным, сообщив российскому президенту, что Израиль не прекратит наступление в секторе Газа, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал ХАМАС. Нетаньяху сказал Путину, что Израиль подвергся нападению со стороны подлых и жестоких убийц и ответил решительно и сплоченно, начав войну против ХАМАС», — сообщили в газете.

Телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся ранее в этот день. Российский лидер выразил свои соболезнования родным и близким погибших во время обстрелов, а также осудил любые действия, результатом которых становятся жертвы среди мирного населения. Также Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать способствовать мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.