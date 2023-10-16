Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху кризисную ситуацию, сложившуюся из-за резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших граждан Израиля. Кроме того, он также осудил любые действия, в результате которых жертвами становится гражданское население. Президент РФ рассказал о предпринимаемых Россией шагах по нормализации обстановки и недопущения эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

«В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — говорится в публикации.

Также отмечается, что Россия готова далее способствовать прекращению военной конфронтации государств и достижению мирного урегулирования.

Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта.

По его словам, Путин обсуждал ситуацию в Израиле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. В понедельник президент России провел телефонные переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси и лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.