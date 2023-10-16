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Ушаков заявил о внимании Путина к обострению ситуации на Ближнем Востоке

Помощник Путина: президент следит за обострением палестино-израильского конфликта
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Фото: REUTERS/Anas al-Shareef
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Президент России Владимир Путин внимательно следит за обострением палестино израильского конфликта, сообщил 16 октября журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Все вопросы находится в центре внимания президента», — подчеркнул помощник главы государства.

Ушаков отметил, что Путин обсудил ситуацию с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. «Сегодня у нас мощный «выстрел» — пять телефонных разговоров», — продолжил он.

Помощник Путина напомнил, что в 16 октября он уже поговорил с президентами Сирии и Ирана. В течение дня президенту предстоят контакты с президентами Палестины, Египта, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ушаков подчеркнул, что позиция Москвы по обострению ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна.

«Мы считаем что в данной обстановке нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессам урегулирования. Нужно предпринимать активные резкие шаги, чтобы прекратить обострение», — добавил он.

Также Ушаков подчеркнул, что в новом витке конфронтации погибло более 4 тыс. человек.

Ранее, 13 октября, Путин заявил, что проведение наземной операции Израилем в секторе Газа и использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для обеих сторон конфликта. Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками, отметил он.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Полномасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа еще не началась. Однако израильские власти заявили о ее подготовке.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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