Путин и президент Египта ас-Сиси обсудили эскалацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для урегулирования ситуации в регионе. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила канцелярия президента Египта.

Ас-Сиси и Путин подчеркнули необходимость работы над устранением причин кризиса на Ближнем Востоке, а также пришли к мнению, что в сектор Газа нужно срочно обеспечить доступ гуманитарной миссии.

«<...> два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Ушаков отметил, что Путин в этот день обсудил ситуацию в Израиле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, лидером Сирии Башаром Асадом, а также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

До этого, 13 октября, Путин заявил, что проведение наземной операции Израилем в секторе Газа с использованием тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для обеих сторон конфликта. Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками, отметил он.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.