Глава МИД Ирана допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может разрастись, если Израиль не прекратит атаки на население сектора Газа, заявил в воскресенье, 15 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Дохе.

«Если нападения израильского режима на жителей и беззащитное население Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать, что ситуация будет под контролем и конфликт не будет расширяться», — приводятся на сайте иранского МИДа слова министра.

Он подчеркнул, что США призывают другие страны проявлять сдержанность в ходе конфликта, однако сами не соблюдают данную рекомендацию и только усиливают всестороннюю поддержку Израиля.

«Те, кто не хочет эскалации войны и кризиса, должны прекратить продолжающиеся жестокие нападения израильского режима на жителей и мирное население Газы», — добавил глава ведомства.

Эмир Катара в свою очередь выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнув, что приоритет Катара — это «положить конец преступлениям в секторе Газа».

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства выразил уверенность в том, что его страна победит ХАМАС. Он отметил, что единство израильского фронта «несет четкий сигнал людям, врагам и всему миру».

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.