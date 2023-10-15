Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе
Политика
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта
Спорт
Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России
Мир
Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
Мир
Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе
Происшествия
Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку
Спорт
Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Мир
Умер актер Марк Годдар
Общество
Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет
Армия
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Спорт
Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Сюжет:

Глава МИД Ирана допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Абдоллахиян допустил эскалацию в случае атак Израиля на жителей Газы
0
Фото: Global Look Press/Bashar Taleb
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт на Ближнем Востоке может разрастись, если Израиль не прекратит атаки на население сектора Газа, заявил в воскресенье, 15 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Дохе.

«Если нападения израильского режима на жителей и беззащитное население Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать, что ситуация будет под контролем и конфликт не будет расширяться», — приводятся на сайте иранского МИДа слова министра.

Он подчеркнул, что США призывают другие страны проявлять сдержанность в ходе конфликта, однако сами не соблюдают данную рекомендацию и только усиливают всестороннюю поддержку Израиля.

«Те, кто не хочет эскалации войны и кризиса, должны прекратить продолжающиеся жестокие нападения израильского режима на жителей и мирное население Газы», — добавил глава ведомства.

Эмир Катара в свою очередь выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнув, что приоритет Катара — это «положить конец преступлениям в секторе Газа».

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства выразил уверенность в том, что его страна победит ХАМАС. Он отметил, что единство израильского фронта «несет четкий сигнал людям, врагам и всему миру».

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023