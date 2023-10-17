Песков назвал разворачивающейся трагедией конфликт Израиля и Палестины

В настоящее время между Израилем и Палестиной разворачивается фактически трагедия, что является результатом пренебрежительного отношения двух стран к проблеме. Об этом 17 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

«По-прежнему, по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой», — отметил Песков.

Он отметил, что самое главное сейчас — остановить «горячую» войну, а дальше уже «с концептуально с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования».

«Нужно независимое палестинское государство, нужны гарантии Израилю, израильтянам, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, поскольку ее сначала нужно проработать. Что касается встречи Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, то она готовится, однако назвать точные даты проведения мероприятия пока сложно.

До своего отлета в Пекин Путин провел телефонный марафон по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Пескова, поэтому тема данного конфликта будет обязательно затронута на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Двум лидерам будет, что обсудить, добавил представитель Кремля.

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Путиным сообщил о намерении своей страны продолжать военные действия до тех пор, пока движение ХАМАС не будет полностью обезврежено.

Российский лидер со своей стороны выразил свои соболезнования родным и близким погибших во время обстрелов, а также осудил любые действия, результатом которых становятся жертвы среди мирного населения. Также Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать способствовать мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

16 октября администрация турецкого лидера сообщила о переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта. На следующий день глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения.

7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.