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Национальность пяти погибших в секторе Газа журналистов не установлена

Посол Палестины в РФ: национальность пяти погибших в секторе Газа журналистов не установлена
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Фото: REUTERS
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Национальность пяти погибших в секторе Газа журналистов пока не установлена. Об этом 16 октября заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Точной информации насчет журналистов пока нет, но мы говорим, что пять. Из какой страны, пока не ясно», — сообщил Нофаль ТАСС.

По его словам, в общей сложности к этому моменту в Палестине погибло больше 3 тыс. мирных жителей и около 11 тыс. раненых.

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Ранее в этот день агентство Reuters, ссылаясь на профсоюз журналистов Палестины, сообщило, что в секторе Газа с начала конфликта погибли по меньшей мере 11 сотрудников СМИ. Уточнялось, что среди погибших — журналист Reuters. Агентство подтвердило гибель своего журналиста: видеооператор Иссам Абдалла входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

Также не менее 20 журналистов получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести. За день до этого, 10 октября, телеканал Al Jazeera сообщал о шести погибших в зоне конфликта палестинских репортерах.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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