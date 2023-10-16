Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей
Сюжет:

СМИ рассказали о холодном приеме Блинкена саудовским принцем бен Салманом

WP: саудовский принц Мухаммед бен Салман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи
0
Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заставил государственного секретаря США Энтони Блинкена, приехавшего в Эр-Рияд на встречу с ним, ждать аудиенции всю ночь. Об этом сообщила газета The Washington Post 15 октября.

На прошлой неделе Блинкен отправился в Саудовскую Аравию и другие арабские страны Ближнего Востока, чтобы обсудить обострение палестино-израильского конфликта.

«В Эр-Рияде правитель Саудовской Аравии заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая предположительно должна была состояться вечером, но наследный принц явился на нее только на следующее утро», — говорится в статье.

Отмечается, что как только встреча началась, бен Салман, имея в виду действия Израиля, подчеркнул необходимость остановить военные операции, «которые унесли жизни невинных людей, и снять осаду сектора Газа», ​​в результате которой палестинская территория осталась без воды, электричества и топлива. Наследный принц в ходе встречи с американским госсекретарем также призвал остановить текущую эскалацию конфликта, что прямо «противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении цели по искоренению движения ХАМАС».

Попытки Блинкена «убедить Эр-Рияд осудить ХАМАС не увенчались успехом», а после переговоров министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило обширную кампанию бомбардировок Израиля в секторе Газа, назвав ее «нападением на беззащитных гражданских лиц», отмечается в материале.

После неудачи в Саудовской Аравии Блинкен отправился в Каир, на встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, где, по словам авторов статьи, столкнулся «с еще большими препятствиями» и не добился никаких значительных результатов.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

12 октября госсекретарь США посетил Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. После встречи он сообщил, что обсудил с ним «потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться». Через несколько дней, 15 октября, уже находясь в Каире, американский госсекретарь заявил, что власти США приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

16 октября газета The Times of Israel сообщила, что Блинкен после турне по арабским странам вернулся в Израиль, где собирается повторно встретится с Нетаньяху.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС подвергли территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023