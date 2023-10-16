СМИ рассказали о холодном приеме Блинкена саудовским принцем бен Салманом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заставил государственного секретаря США Энтони Блинкена, приехавшего в Эр-Рияд на встречу с ним, ждать аудиенции всю ночь. Об этом сообщила газета The Washington Post 15 октября.

На прошлой неделе Блинкен отправился в Саудовскую Аравию и другие арабские страны Ближнего Востока, чтобы обсудить обострение палестино-израильского конфликта.

«В Эр-Рияде правитель Саудовской Аравии заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая предположительно должна была состояться вечером, но наследный принц явился на нее только на следующее утро», — говорится в статье.

Отмечается, что как только встреча началась, бен Салман, имея в виду действия Израиля, подчеркнул необходимость остановить военные операции, «которые унесли жизни невинных людей, и снять осаду сектора Газа», ​​в результате которой палестинская территория осталась без воды, электричества и топлива. Наследный принц в ходе встречи с американским госсекретарем также призвал остановить текущую эскалацию конфликта, что прямо «противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении цели по искоренению движения ХАМАС».

Попытки Блинкена «убедить Эр-Рияд осудить ХАМАС не увенчались успехом», а после переговоров министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило обширную кампанию бомбардировок Израиля в секторе Газа, назвав ее «нападением на беззащитных гражданских лиц», отмечается в материале.

После неудачи в Саудовской Аравии Блинкен отправился в Каир, на встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, где, по словам авторов статьи, столкнулся «с еще большими препятствиями» и не добился никаких значительных результатов.

12 октября госсекретарь США посетил Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. После встречи он сообщил, что обсудил с ним «потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться». Через несколько дней, 15 октября, уже находясь в Каире, американский госсекретарь заявил, что власти США приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

16 октября газета The Times of Israel сообщила, что Блинкен после турне по арабским странам вернулся в Израиль, где собирается повторно встретится с Нетаньяху.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС подвергли территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.