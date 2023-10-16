Боевое крыло ХАМАС заявило об очередном ударе по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС обстреливает израильский Тель-Авив. Об этом 16 октября сообщила группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

В ее Telegram-канале уточняется, что это стало ответом на нападение Израиля на мирное население.

Местный Седьмой канал пишет, что в Тель-Авиве раздался сильный взрыв. По его данным, ракета, запущенная из сектора Газа, попала в море, поэтому воздушной тревоги не было.

Накануне, 15 октября, группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, уточняла, что в городе звучали сирены воздушной тревоги.

В тот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.