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Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Боевое крыло ХАМАС обстреливает израильский Тель-Авив, сообщила 15 октября группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» в своем Telegram-канале.

«Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население», — сказано в заявлении.

Группировка сообщила, что обстрелу ракетами и минометными снарядами с их стороны подвергся также кибуц Нахаль-Оз.

Армия Израиля, в свою очередь, проинформировала, что в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги.

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Ранее в этот день ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву.

Тогда же сообщалось, что в Тель-Авиве прозвучали сирены противовоздушной обороны. Тревога была объявлена и в центральной части страны.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 2,4 тыс. человек, ранения получили 9,2 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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