ХАМАС взяло ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву

ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющегося боевым крылом палестинской группировки, 15 октября.

«Ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на нападения на мирных жителей сектора», — говорится в заявлении группировки.

Ранее в этот день сирены противовоздушной обороны прозвучали в Тель-Авиве два раза. Тревога объявлена и в центральной части страны.

Также в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.