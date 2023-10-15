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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Bashar Taleb
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 15 октября, сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры.

«В рамках масштабных ударов Армии обороны Израиля по высокопоставленным боевикам и террористической инфраструктуре в секторе Газа ЦАХАЛ и ШАБАК (служба безопасности Израиля. — Ред.) ликвидировали на юге города Хан-Юнис командующего силами «Нухба», который был ответственен за резню в кибуце Нирим», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Аль-Кедра был убит вечером 14 октября, в его устранении были задействованы истребители ЦАХАЛ.

Накануне израильская армия сообщила о ликвидации командира «Нухбы» Али Кади в результате воздушной атаки. В 2005 году Кади был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освобожден в рамках сделки по обмену Гилада Шалита, заявили в ЦАХАЛ.

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Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

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