ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 15 октября, сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры.
«В рамках масштабных ударов Армии обороны Израиля по высокопоставленным боевикам и террористической инфраструктуре в секторе Газа ЦАХАЛ и ШАБАК (служба безопасности Израиля. — Ред.) ликвидировали на юге города Хан-Юнис командующего силами «Нухба», который был ответственен за резню в кибуце Нирим», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Аль-Кедра был убит вечером 14 октября, в его устранении были задействованы истребители ЦАХАЛ.
Накануне израильская армия сообщила о ликвидации командира «Нухбы» Али Кади в результате воздушной атаки. В 2005 году Кади был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освобожден в рамках сделки по обмену Гилада Шалита, заявили в ЦАХАЛ.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.