ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира роты элитного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 14 октября, сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади.

«ЦАХАЛ и ШАБАК (служба безопасности Израиля. — Ред.) атаковали командира роты элитного подразделения «Нухба», который руководил террористической атакой ХАМАС против израильских поселений вблизи сектора Газа», — говорится в сообщении.

Кади был убит в результате воздушной атаки Армии обороны Израиля.

«В 2005 году Али был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освобожден в рамках сделки по обмену Гилада Шалита», — уточнила ЦАХАЛ.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.