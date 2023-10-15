В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в Тель-Авиве днем 15 октября. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
Уточняется, что тревога объявлена в центральной части страны.
Других подробностей не приводится.
Накануне корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что в Тель-Авиве прозвучал сигнал воздушной тревоги. По его словам, сигналы были слышны и в центральной части Израиля.
Тогда же Армия обороны Израиля объявила, что сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля в граничащих с сектором Газа районах.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля 13 октября перехватили в небе в районе города Хайфа две неопознанные цели.
Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.