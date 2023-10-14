Корреспондент «Известий» сообщил о звучащей в Тель-Авиве сирене воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщил в субботу, 14 октября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, сигналы также слышны в центральной и южной части Израиля.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что население предупредили о возможной ракетной атаке. Боевое крыло ХАМАС со своей стороны заявило, что обстреливает Тель-Авив в ответ на удары Израиля.

Жителей юга и центра Израиля призвали отправиться в укрытия.

Ранее в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля в граничащих с сектором Газа районах.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили в небе в районе города Хайфа две неопознанные цели.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.