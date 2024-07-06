Люди могут быть под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде
Люди могут находиться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили «Известиям» 6 июля в пресс-службе губернатора региона Андрея Бочарова.
По предварительным данным, под завалами могут быть три человека.
Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции «Концессия водоснабжения» в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло ранее в этот день. Сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте ЧП.
Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, предварительной причиной случившегося стали нарушения при сварочных работах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).