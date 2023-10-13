В ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву
Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило в пятницу, 13 октября, о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву.
«Бригады аль-Кассама» обстреляли Тель-Авив ракетами в ответ на нападение на мирных жителей», — сообщила организация в своем Telegram-канале.
Других подробностей в сообщении не приводится.
В этот день The Jerusalim Post сообщила, что в Тель-Авиве и близлежащих городах звучали сирены воздушной тревоги. Уточнялось, что в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива женщина получила осколочные ранения в результате ракетной атаки ХАМАС.
Ранее в этот день также сообщалось, что «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» нанесли ракетный дар по штабу северного военного округа Израиля и запустили 50 ракет по городу Сдероту. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) о нанесении ночью ударов по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по подземным тоннелям боевиков, военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.