Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по штабу северного военного округа Израиля
По штабу северного военного округа Израиля был нанесен ракетный удар. Об этом 13 октября сообщила группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС.
«В ответ на перемещение и массовые убийства гражданского населения «Бригады Аль-Кассам» нанесли удар по штаб-квартире северного округа в Цфате ракетой «Аяш 250», — сообщило формирование в Telegram.
Кроме того, в этот день в ХАМАС заявили о запуске 50 ракет по городу Сдероту на юге Израиля, а также сообщили о бомбардировке аэропорта «Бен-Гурион» и города Ашкелон.
В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая подземные террористические тоннели, военные комплексы, блокпосты и резиденции высокопоставленных боевиков.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжил наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.