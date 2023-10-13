Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

ХАМАС запустило 50 ракет по израильскому городу Сдероту

0
Фото: Global Look Press/Yi LanÂ·asayage
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение ХАМАС запустило 50 ракет по городу Сдероту на юге Израиля. Об этом 13 октября сообщила группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

«Бригады аль-Кассама» нанесли удар по оккупированному городу Сдерот 50 ракетами в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей», — сообщило боевое крыло ХАМАС в Telegram.

Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон.

От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и Палестина
Конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал обстановку в кибуце Беэри, который атаковали боевики палестинского движения ХАМАС. Тогда погибло более 100 человек. Сейчас в нем можно увидеть десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

12 октября боевик ХАМАС атаковал полицейский участок в Старом городе в Иерусалиме. Нападение произошло недалеко от Дамасских ворот — главных ворот мусульманского квартала Старого города. Он был уничтожен ответным огнем.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023