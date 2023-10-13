ХАМАС запустило 50 ракет по израильскому городу Сдероту

Движение ХАМАС запустило 50 ракет по городу Сдероту на юге Израиля. Об этом 13 октября сообщила группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

«Бригады аль-Кассама» нанесли удар по оккупированному городу Сдерот 50 ракетами в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей», — сообщило боевое крыло ХАМАС в Telegram.

Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал обстановку в кибуце Беэри, который атаковали боевики палестинского движения ХАМАС. Тогда погибло более 100 человек. Сейчас в нем можно увидеть десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

12 октября боевик ХАМАС атаковал полицейский участок в Старом городе в Иерусалиме. Нападение произошло недалеко от Дамасских ворот — главных ворот мусульманского квартала Старого города. Он был уничтожен ответным огнем.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.