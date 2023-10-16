СМИ сообщили о возвращении Блинкена в Израиль после турне по арабским странам

Госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается в Израиль для переговоров по палестино-израильскому конфликту после турне по арабским странам. Об этом сообщила газета The Times of Israel в понедельник, 16 октября.

«Главный дипломат США, приезжавший в Израиль на прошлой неделе с визитом солидарности, снова приземлился в Тель-Авиве», — отмечается в сообщении.

Как ожидается, Блинкен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, добавляет издание.

До этого американский госсекретарь встречался с Нетаньяху 12 октября. Тогда он сообщил, что обсудил с премьером Израиля «потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться». Через несколько дней, 15 октября, уже находясь в Каире, американский госсекретарь сообщил, что власти США приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Тогда же помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на оказание помощи Украине и Израилю.

Утром 7 октября боевики движения «ХАМАС» подвергли территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.